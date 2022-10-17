شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: وفاة علاء ولى الدين صدمتنى ووفاة والدتى كسرتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان علاء مرسى، أن الفنان علاء ولي الدين كان من أقرب الفنانين إلى قلبه، مشيرا إلى أن مشهد وفاته كان أكبر صدمة في حياته، لأنه الأقرب له، وكانت له ذكريات كثيرة وجزء كبير من حياته مع علاء ولي الدين.

وأضاف مرسي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي على شاشة الحياة: كنت الصديق الدائم والملازم لعلاء، وعندما خاض تجربة حب كنت أعرفها، وكان يحزن من أي حد يتريق على حجمه، ولكننا تخطينا ذلك الأمر، وعلاء أعطاني 1000 جنيه وكانت سندا لي ودعم وكنا في حالة صدمة من وفاته، وأيضا هنيدي وأحمد آدم وأشرف عبد الباقي، وأنا صدمتي كانت في الهروب من الجميع، وأخشى الذهاب إلى المقابر لأني أرى علاء أمامى، وكان رحمة الله عليه مصدر نور وإشعاع لنا جميعا.

وعلى جانب آخر قال علاء مرسي: مشهد وفاة والدتي صعب جدا وانكسرت بالفعل بعد وفاتها، وأمي الله يرحمها كانت صديقتي وكنت أخشى أن أرد على التليفون ويقولوا لي إن أمك ماتت، وعملت 3 سرادقات عزاء في دسوق وفي بلدها وفي القاهرة، وكانت بتفرح بنجاحي في التمثيل.







علاء مرسى وعمرو الليثى



علاء مرسى مع عمرو الليثى