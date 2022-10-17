لميس الحديدي لشيرين عبدالوهاب: “إيه الضعف ده؟ وليه تستسلمي وتتكسري بسهولة؟”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:55 صباحاً - وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، عبرت فيها عن استيائها من الأزمة التي تمر بها حاليا.

وقالت لميس الحديدي خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة ON: “عندي دايما رسالة لشيرين، إيه الضعف ده؟ وليه تستسلمي وتتكسري بسهولة، إنت عملت كيان اسمه شيرين، ويصعب عليا أشوف إنسانة رائعة وطيبة بتنهار بالشكل ده”.

وأضافت: “ناس كتيرة حواليكي بيتعرضوا لأسوأ من ده، وقاموا وكملوا حياتهم. ساعات الفنانين الكبار تكون الحلقة المحيطة بهم أسوأ شيء، إما تقودهم لطريق السلام أو عايزين يستغلوها، وده وضع شيرين للأسف”.

وتابعت: “قلبي على بناتها أكيد بيتعرضوا لشيء مؤلم، ومش عارفين مكان أمهم وإيه وضعهم، وأتمنى لشيرين القوة والشجاعة والسلامة والخروج من هذه الأزمة”.

يذكر أن المحامي ياسر قنطوش كشف عن وجود الفنانة شيرين عبدالوهاب في مستشفى أمراض نفسية منذ ثلاثة ايام وعن وجود تقرير طبي يؤكد انها مريضة وبحاجة الى رعاية.