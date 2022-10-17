ماذا حدث بين شيرين عبدالوهاب ووالدتها وشقيقتها داخل منزلها ؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت كريمة أبو زيد والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب، عما حدث مع ابنتها وشقيقتها خلال الساعات الماضية داخل المنزل.

وقالت والدة شيرين عبد الوهاب، ببرنامج "الحكاية": "لما قولت لشيرين لازم تروحي المستشفى، قالتلي (محدش ليه دعوة أنا عارفة بعمل إيه، ده أنا شيرين عبدالوهاب)، وهي مش دريانة بنفسها، وبقولها عشان ولادك، قالتلي (مع السلامة بره هم كمان).. في حد يقول على ولاده كدا".

وتابعت: "شيرين قعدت 3 أيام في الاستديو تشرب مع حسام حبيب، وبعدها طلعت البيت اتخانقت معانا ومع بنتها وقالت لنا (يلا بره، أنا حرة، أنا شيرين عبدالوهاب)، وكانت مش دريانة، وراحت طردتني من البيت وطردت اختها".

واستكملت: "العيال قاعدين دلوقتي عند بنتي إيمان بعد ما طردتها من البيت هي كمان، فقالت لها (أنا مش هسيب العيال)".

وأضافت: "علاقتي ببنتي كانت كويسة جدًا، ولكن أول ما جه حسام حبيب، طردتني، وأنا اللي اترجيت ابني عشان مش مآمنة عليها.. وحسام حبيب قالي هتجوزها قولتله لما تشوف حلمة ودنك، وبطلب من ربنا تحموها من حسام حبيب، لأنه شر، بنتي كانت كويسة والواد ده رجع قلب حالها".

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

وكانت صفحة عرب وود، ذكرت في منشور لها عبر "إنستجرام"، جاء فيه: "في تفاصيل صادمة لواقعة إصابة شيرين عبدالوهاب ونقلها الى المستشفى، كشف محاميها المستشار ياسر قنطوس وفريق مكتبه للإعلام أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها، ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من اسبوع تقريبًا".

وانتشرت في الساعات الماضية الأخيرة أخبارًا تفيد بتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لانزلاق مفاجئ في منزلها، إدى إلى إصابتها برباط صليبي.

وكان من المفترض أن تحيي الفنانة شيرين حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 29 أكتوبر الجاري ولم يتم تحديد موقف الحفل حتى الآن.

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لشيرين كان خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc.