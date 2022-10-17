منة عرفة بـ "بدلة" وميرهان حسين جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة ديانا كرزون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

سامية الطرابلسي

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



عمرو وهبة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل "الجيم".

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة" أنيقة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

مهيرة عبد العزيز

نشرت المذيعة مهيرة عبد العزيز صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية.