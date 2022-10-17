شقيق شيرين عبدالوهاب: "مضربتهاش وخدتها عشان تتعالج من الإدمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال محمد عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنه لم يتعدى بالضرب على شقيقته.

وقال "عبدالوهاب: "أنا رحت أخدت شيرين من شقة التجمع اللي مأجراها، عشان أدخلها المستشفى، هي وحسام كانوا بيتعاطوا مخدرات في الشقة".

وكشف أنه لم يتعدى بالضرب على شقيقته قائلا: "أنا مضربتهاش والناس المتخصصين اللي في المستشفى هما اللي خدوها عشان تتعالج، والنيابة العامة بتحقق مع المستشفى اللي شيرين فيها والمستشفى قدمت الأوراق المطلوبة، هما اللي شهروا بيها وفضحوها".

وبحسب منشور نشرته صفحة عرب وود على انستجرام: "في تفاصيل صادمة لواقعة إصابة شيرين عبدالوهاب ونقلها الى المستشفى، كشف محاميها المستشار ياسر قنطوس وفريق مكتبه للإعلام أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها، ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من اسبوع تقريبًا".