والدة شيرين عبدالوهاب:"بتسهر هي وحسام يشربوا مخدرات وطردتني أنا وأختها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت كريمة أبو زيد والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، حقيقة أزمتها مع شقيقها محمد عبدالوهاب.

وقالت والدة شيرين عبد الوهاب، ببرنامج "الحكاية": "حسام حبيب ده شر أنقذوا بنتي منه.. وبتسهر هي وحسام حبيب يشربوا مخدرات".

وتابعت: "أنا اللي طلبت من ابني إنقاذ أخته، وطردت حسام حبيب من بيتي، الواد ده شر، وبنتي بقالها 3 أيام بتشرب هي وحسام حبيب، وطردتني أنا وأختها من البيت".

وأوضحت: "كان هناك خلافات سابقة بيني وبين حسام حبيب، وعلاقتي ببنتي كانت كويسة جدًا، ولكنه أول ما جه طردتني، أنا اللي اترجيت ابني عشان مش مآمنة عليها.. وحسام حبيب قالي هتجوزها قولتله لما تشوف حلمة ودنك".

وأضافت: "بطلب من ربنا تحموها من حسام حبيب، لأنه شر، بنتي كانت كويسة والواد ده رجع قلب حالها".

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

وكانت صفحة عرب وود، ذكرت في منشور لها عبر "إنستجرام"، جاء فيه: "في تفاصيل صادمة لواقعة إصابة شيرين عبدالوهاب ونقلها الى المستشفى، كشف محاميها المستشار ياسر قنطوس وفريق مكتبه للإعلام أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها، ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من اسبوع تقريبًا".

وانتشرت في الساعات الماضية الأخيرة أخبارًا تفيد بتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لانزلاق مفاجئ في منزلها، إدى إلى إصابتها برباط صليبي.

وكان من المفترض أن تحيي الفنانة شيرين حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 29 أكتوبر الجاري ولم يتم تحديد موقف الحفل حتى الآن.

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لشيرين كان خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc.