فيديو| سارة الطباخ وحسام حبيب ينتظران "شيرين" خارج المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت المنتجة سارة الطباخ والفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبدالوهاب، أمام المستشفى التي تتواجد بها "شيرين" للإطمئنان على حالتها الصحية.

وكشف برنامج "et بالعربي"، عن مقطع فيديو تظهر فيه "سارة وحبيب" أمام المستشفى وهما يناديان على شيرين عبدالوهاب.

وذكر البرنامج، أن "شيرين" ظهرت وهي تشير من "شباك" غرفتها لطليقها حسام حبيب وللمنتجة سارة الطباخ الذين ينتظرانها خارج المستشفى للإطمئنان على حالتها أول بأول، وطلبت منهم بأن يخرجوها من المستشفى، وهتفوا باسمها وأشاروا لها أنهم سيقومون بإخراجها من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

وتعرضت شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، للضرب المبرح على يد شقيقها محمد عبد الوهاب، وذلك بعد تنازلها عن البلاغات التي قدمتها ضد طليقها حسام حبيب، وتخضع "شيرين" في المستشفى حالياً للعلاج بعد تلك الواقعة، وأيضا بعد إصابتها بالرباط الصليبي.

وكان المستشار ياسر قنطوس محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

وكانت صفحة عرب وود، ذكرت في منشور لها عبر "إنستجرام"، جاء فيه: "في تفاصيل صادمة لواقعة إصابة شيرين عبدالوهاب ونقلها الى المستشفى، كشف محاميها المستشار ياسر قنطوس وفريق مكتبه للإعلام أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها، ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من اسبوع تقريبًا".

وانتشرت في الساعات الماضية الأخيرة أخبارًا تفيد بتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لانزلاق مفاجئ في منزلها، إدى إلى إصابتها برباط صليبي.

وكان من المفترض أن تحيي الفنانة شيرين حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 29 أكتوبر الجاري ولم يتم تحديد موقف الحفل حتى الآن.

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لشيرين كان خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc.