بعد تعرضها للضرب.. شقيق شيرين عبدالوهاب: “الحكاية معقدة خالص”.. وعمرو اديب يحذر: “شيرين ممكن نتنحر في أي لحظة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 12:58 صباحاً - أكد محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أن شقيقته تتعرض لما وصفها بـ «عصابة حسام حبيب وسارة الطباخ»، معقبا: «الحكاية معقدة خالص أختي بتضيع وتنهار في الوقت الحالي».

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب: “حسام حبيب رجع لشيرين قبل أسبوع، تصالحوا قضائيًا، أعاد لها السيارة سبب النزاع بتوكيل، وتنازلت عن كل القضايا، ضحكوا عليها، رجعوا لبعض بالحديث على الواتساب واللقاءات اليومية دون زواج”.

وتابع: “شيرين أجرت شقة في التجمع، شيرين وحسام حبيب يتعاطون المخدرات ويعانون من الإدمان، وقام المتخصصون ولجنة من المستشفى باصطحابها للعلاج، تتعاطى المخدرات منذ فترة طويلة، والنيابة العامة تحقق مع المستشفى التي كانت سبب التشهير”.

وتابع: “إذا قمت ببيع كل ما املك لن اترك شقيقتي إلا بعد الشفاء، قانونًا موقفي سليم ولا توجد مشكلة بيني وبين اختي ولم اضربها، اولاد شيربن مع شقيقتها رغم انها طردتها من منزلها”.

بدوره حذر الالاعلامي عمرو اديب من ان شيرين قد تقوم بالانتحار في أي لحظة، قائلا “اللي يوصل للمرحلة دي وارد جدا في يوم ما نلاقيهاش”.

وكان قد كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تفاصيل تعرضها للضرب المبرح وحجزها داخل مستشفى للأمراض النفسية على يد شقيقها محمد عبدالوهاب.

وأوضح أن السبب الحقيقي هو عودة التواصل مع زوجها السابق حسام حبيب، مشيرًا إلى أن شقيقها شعر بأن عودتهما باتت قريبة فضربها عقابًا لها.

وأضاف المصدر أن الفنان حسام حبيب متواجد الآن أمام مستشفى الأمراض النفسية التي تم حجز شيرين بها، برفقة المحامي ياسر قنطوش، وسارة الطباخ مديرة أعمالها السابقة، ينتظرون حضور النيابة ليقوموا بإخراجها من المستشفى التي أجبرها شقيقها على المكوث فيها.

وجرى تحرير تفاصيل الاعتداء في محضر رسمي تقدم به ياسر قنطوش محامي المطربة المصرية لإثبات الواقعة ضد شقيق موكلته.

وجاء في المحضر، أن المحامي اتهم شقيق المطربة شيرين بالاعتداء على موكلته بالضرب وإجباره لها على الاحتجاز في أحد المستشفيات.