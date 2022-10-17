السعودي غازي الذيابي يحلف بالطلاق في حفل زفافه!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 12:58 صباحاً - أثار السعودي غازي الذيابي، أحد مشاهير تطبيق “سناب شات” جدلا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا بعد نشر مقاطع مصورة قبل وأثناء حفل زفافه.

تداول متابعو الذيابي مقطعا مصورا من حفل زواجه وهو يحلف بالطلاق 3 مرات على أحد حضور العرس الذي حاول أن يمنحه مبلغا ماليا.

وعلق واحد من متداولي الفيديو: “طلاق بالثلاث بيوم عرسه.. لا حول ولا قوة الا بالله”.

وكان غازي الذيابي قد أثار غضب متابعيه، قبل حفل الزفاف، حيث نشر صورة كشفت عن سرير الزوجين وهو مزين بالورود، تبعها بتعليق أثار عاصفة من الانتقادات.

وغرد الذيابي: “اللهم إن عبدك صارع الشهوات والرغبات سنوات طويلة خوفاً من غضبك وسعير جهنّم، والآن بعد ما رزقته بالزوجة الصالحة اللهم اكتب له حياة سعيدة مليئة بالصلاح والفلاح والحب والوفاء والصفاء”.

ورأى متابعون أن نجم “سناب شات” حصر الزواج في الشهوة فقط، وأنه أخطأ عندما كتب مثل هذه الكلمات في العلن.

وتطور الأمر لتدشين هشتاج بعنوان “#مصارع_الشهوات”، وحمل عشرات الآراء السلبية والمنتقدة لكلمات الذيابي.