شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: عزت العلايلى قال لى هتحكى لأولادك عن "الطريق إلى إيلات" وحصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان علاء مرسي إن شخصية فتحي البلطجى بمسلسل "ملف سري" من الشخصيات المحببة إلى قلبه، وأيضا مسلسل أبو ضحكة جنان، وهو من عشاق السينارست والمؤلف أبو السعود الإبياري، وأنا عشاق إسماعيل ياسين وتأثرت بتلك الشخصية.

وأضاف علاء مرسي، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أحب فيلم "هيستريا" مع الراحل الكبير أحمد زكي وهناك مشهد رائع لي مع أحمد زكي وكان بيساعد كل الممثلين ويدعمهم.

وتابع علاء مرسي: فيلم الطريق إلى إيلات كان فتحة خير عليّ، وأستاذ عزت العلايلي قال لي عندما شاركت بهذا العمل، هييجى يوم وتحكى لأولادك عن ذلك العمل وأبطاله، وبالفعل حدث هذا الشيء وكنت أسرد قصص وبطولات الطريق إلى إيلات لأولادي.



علاء مرسى وعمرو الليثى



علاء مرسى مع عمرو الليثى