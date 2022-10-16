شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: ظهرت فى 5 مشاهد بـ"ليالى الحلمية" وصورت بعضها يوم الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان علاء مرسي، قدمت شخصية توفيق البدرى فى الجزء الأول من ليالي الحلمية، وظهرت فى خمسة مشاهد فى الجزء الخامس مع الأستاذة محسنة توفيق، وكان هناك مشهد رجوعى وتوبتى، وأُصِبت بنزلة برد، وللمفاجأة كان هذا اليوم هو يوم الصباحية، وكان فرحي قبلها بيوم وصممت أنزل وأعمل المشاهد الخاصة بى.

وعن دور هتلر فى فيلم الحرب العالمية الثالثة قال علاء مرسى: "أنا بحب شخصية هتلر وكان حلم لى أن اقدم هذه الشخصية، وأنا أخذت منه الشخصية الإنسانية وعلاقاته الإنسانية وليس شخصية القائد والحرب وما إلى ذلك".

وأضاف علاء مرسي، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، كنت أتمنى أن أشارك في مسلسل الشهد والدموع ورأفت الهجان وكنت ملازم للأستاذ محمود عبد العزيز والمخرج يحيي العلمي، ولم يحالفني التوفيق في المشاركة.

وعن مسلسل الليلة واللي فيها مع النجمة زينة والمخرج هاني خليفة قال علاء مرسي، المخرج هو الذي يقود التصوير بأدواته ورؤيته والحمد لله كان معانا مخرج رائع وكنت قبلها غائب عن الشاشة لمدة سنتين ، وهو السبب في عودتي ودخلت ورشة تمثيل جديدة، والحمد لله نجحت فى شخصية "طه" في العمل، وزينة صديقة واخت ووقف بجانبي وقدمنا مشاهد رائعة، وحكي عن صعوبة أحد المشاهد والمعاناة التي وجدها وخرجت من تلك التجربة بفوائد كثيرة، وأنا أحب أن أقدم أدوارا متنوعة، وتلك الشخصية استمرت معي حتى بعد انتهاء أحداث المسلسل وإذاعته.

وعن اللغة الألمانية قال علاء مرسى، وجدت معاناة ولكني حفظت خمس جمل، وكانت لي طريقة ولغة وكأني أتحدث الألمانية فى فيلم الحرب العالمية الثالثة.