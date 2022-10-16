شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة وسيرين عبد النور وجاد شويري وجو أشقر يحصدون جوائز الأفضل من "موريكس دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت النجمة سيرين عبد النور جائزة لجنة التحكيم عن التميّز بـ"دور العمر"، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ 22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان"، وذهبت جائزة أفضل ممثل لبناني للفنان بديع أبو شقرا عن "للموت 2 - البريئة - خرزة زرقا - 8 أيام"، وحصد الفنان محمد الأحمد جائزة أفضل ممثل عربي عن مسلسلي "للموت 2- عروس بيروت 3".

وحصد الفنان والمخرج جاد شويري جائزة أفضل فيديو كليب للعام "أهلاً وسهلاً" للنجمة مايا دياب، وحصدت الفنانة التونسية لطيفة جائزة أفضل نجمة غناء عربية وأهدتها لوالدتها، وحصد جو أشقر جائزة أفضل نجم ترفيهى، وفازت ايدا ايجي بجائزة افضل ممثلة تركية للعام.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو للسيناريست نادين جابر عن مسلسل "للموت 2"، وذهبت جائزة أفضل ممثلة لبنانة دور مساند للفنانة نوال كامل.

‎وحضر من نجوم الفن، الفنان محمد رمضان، والفنانة منة شلبى التي ظهرت بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان باللون الفضى، وحضرت الفنانة التونسية لطيفة التى لفتت الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت جامبسوت جذاب، وحضر الطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة".

يذكر أن حفل "الموريكس دور" حقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عاماً، وذلك في لبنان، وهو مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة التي من بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث إن هناك جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.



نوال كامل



نادين جابر



جو اشقر



لطيفة



محمد الاحمد



جاد شويري



بديع ابو شقرا