شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما يكرم الموهوبين فنيا من "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، بالمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، احتفالية خاصة لتكريم الموهوبين من ذوي الهمم، ضمن برنامج أنشطة القومي للسينما بمشاركة إدارة المواهب والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة د. عز الرجال فاروق للعام الثاني على التوالي.

تضمنت الاحتفالية عروض فنية الأطفال الموهوبين من إدارة مدينة نصر وإدارة عابدين، وتم تكريم المتميزين، ومنحهم ميداليات وهدايا تذكارية، وذلك تقديرا لتميزهم.

ومن جانبها أشارت المونتيرة منار حسني إلى أنه سوف يتم إدراج أنشطة ذوي الهمم بخطة المركز لتقام شهريا بمركز الثقافة، بدلا من إقامتها كل ثلاثة أشهر خلال الفترة السابقة، وذلك يأتي في إطار حرص القومي للسينما على رعاية والاهتمام بقادرون باختلاف.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تأتي تفعيلاً للتعاون المشترك بين القومي للسينما وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة كأحد أنشطة القومي للسينما مع الجهات الخارجية.



















