شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: والدى كان إمام مسجد ولم يعترض على دخولى الفن لكن بعد إنهاء تعليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان علاء مرسي إنه فخور بالظهور في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، وأنا من عشاق البرنامج، مشيرة إلى أن الراحل ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج هو السبب في دخوله عالم الفن وشهرته.

وأضاف مرسي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس"، رحلتي مع التمثيل بدأت منذ المرحلة الابتدائية بمدرسة بمدينة دسوق، ووالدي كان أزهريا وإمام وخطيب مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي وأسرتي من خريجي الأزهر، وكانت رغبتهم أن أكون من طلاب الأزهر، وكنت بحفظ القرآن، وعشت فترة في المدينة المنورة.

وتابع علاء مرسي: عندما عدت إلى مصر، كنت أقدم الإذاعة المدرسية، وكنت أمثل وكنت أحب الفن والتمثيل، وكانت عائلتي تقول مش هينفع ده هيطلع ممثل، ووالدي لم يعترض ولكنه قال لي خلص تعليم وبراحتك.

وعن أول مشهد له في مسلسل ليالي الحلمية والتصوير باستديو 10، قال: كنت أدرس في المعهد وجاءت الفرصة وكانت أول مرة أرى الممثلين، وكانت هناك مسرحية في معهد التمثيل وشاهدها الأستاذ أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ، وأعجبا بأدائي ومن هنا بدأت مسيرتي وقابلت الأستاذ ممدوح الليثي، وقال لي ما هذا المشهد الرائع وقال لي سأتبناك وحدد لى أجر 400 جنيه.



علاء مرسى وعمرو الليثى



علاء مرسى مع عمرو الليثى