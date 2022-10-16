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كارول سماحة تحصد جائزة نجمة الغناء اللبنانية في "موريكس دور" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حصدت الفنانة كارول سماحة، جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية "فوضى" من مهرجان "موريكس دور Murex d'Or" في دورته الـ 21 .

دورة "موريكس دور" هذا العام تحمل عنوان "انهض يا لبنان".

وحرص على حضور حفل توزيع جوائز "موريكس دور"، عدد كبير من الفنانين بينهم الفنان محمد رمضان والفنانة منة شلبي والفنانة لطيفة، والفنانة ماغي بوغصن، المنتج جمال سنان، المنتج المنفذ محمود الشيخ، المنتج صادق الصباح، والإعلامية بوسي شلبي، والطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة"، بديع أبو شقرا، إلهام شاهين، سيرين عبدالنور، دومينيك أبو حنا، وغيرهم.

يذكر أن،"موريكس دور" مهرجان يجمع الفنون المختلفة من تمثيل وإخراج وغناء، ومنهجية المهرجان لا تعتمد فقط على التكريمات، فهناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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