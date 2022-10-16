بالصور.. نجوم الفن في العالم العربي بمهرجان الموريكس دور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة 21 من مهرجان الموريكس دور بالعاصمة اللبنانية بيروت.

الحفل شهد تكريم عدد من نجوم الفن، الذين حضروا من جميع أنحاء العالم العربي، وكان أبرزهم: الفنانة منة شلبي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة التونسية لطيفة، الفنانة اللبناني ماجي بو غصن، الفنان اللبناني جو أشقر، الفنان اللبناني ملحم زين، الفنان اللبناني جاد شويري.

كما حضر الحفل الفنان محمد رمضان، الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، فرقة مياس اللبنانية، الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، المطرب محمد أسامة، الفنان اللبناني فؤاد يمين.