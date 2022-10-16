ظهرت بإطلالة جريئة.. سيرين عبدالنور تفوز بجائزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حصلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على جائزة لجنة التحكيم عن التميز في دورها بمسلسل "دور العمر"، وذلك ضمن مهرجان الموريكس دور.

وظهرت "سيرين" بإطلالة جريئة من تصميم اللبناني طوني ورد، وصعدت لتسلم الجائزة على خشبة المسرح وسط تصفيق الحضور.

وأقيمت الدورة 21 من مهرجان موريكس دور مساء اليوم الأحد بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي.

ومن أبرز الحضور: منة شلبي، محمد رمضان، ماجي أبو غصن، بوسي شلبي، إلهام شاهين، جاد شويري، جو أشقر، ملحم زين، تقلا شمعون، جبريال يمين، فرقة مياس اللبنانية، وآخرون.