محمد رمضان يحصد جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية في "موريكس دور" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حصد النجم محمد رمضان، جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من مهرجان "موريكس دور Murex d'Or" في دورته الـ 21.

دورة "موريكس دور" هذا العام تحمل عنوان "انهض يا لبنان".

وحرص على حضور حفل توزيع جوائز "موريكس دور"، عدد كبير من الفنانين بينهم الفنان محمد رمضان والفنانة منة شلبي والفنانة لطيفة، والفنانة ماغي بوغصن، المنتج جمال سنان، المنتج المنفذ محمود الشيخ، المنتج صادق الصباح، والإعلامية بوسي شلبي، والطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة"، بديع أبو شقرا، إلهام شاهين، سيرين عبدالنور، دومينيك أبو حنا، وغيرهم.

يذكر أن،"موريكس دور" مهرجان يجمع الفنون المختلفة من تمثيل وإخراج وغناء، ومنهجية المهرجان لا تعتمد فقط على التكريمات، فهناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.