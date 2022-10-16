منة شلبي أحسن ممثلة في الوطن العربي بمهرجان الموريكس دور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حصلت الفنانة منة شلبي، على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل "بطلوع الروح" بمهرجان الموريكس دور في لبنان.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بـ "منة" وعلقت قائلة: "مبروك حبيبتي شرفتي الفن المصري بحصولك على جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي".

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وأقيمت الدورة 21 من مهرجان موريكس دور بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي.