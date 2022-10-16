رانيا فريد شوقي تعلق على هدف محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على هدف النجم محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الذي أحرزه في شباك فريق مانشيستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد، بالدوري الإنجليزي.

ونشرت "رانيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لـ "صلاح" وهو يحمل ابنته مكة، كتب عليها: "لو هالاند من النرويج فأبويا من نجريج".

فيما علقت "رانيا" على الصورة قائلة: "الملك المصري محمد صلاح، الله خير حافظ".

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد"، ضمن قمة الأسبوع الـ11 من منافسات بريميرليج

المباراة شهدت إثارة كبيرة من جانب الفريقين إلا أن صلاح تمكن من تسجيل هدفًا ليكون بمثابة "قبلة الحياة" لفريقه، حيث جاء الهدف في الدقيقة (76)

ليفربول حقق انتصاره الثالث في الموسم الحالي، ليصل رصيد "الريدز" إلى 13 نقطة في المركز الثامن من تسع مباريات