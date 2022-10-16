الـ6 عالميا في 3 ساعات.. تعليق "هنيدي" على هدف"صلاح" في مانشيستر.. وهكذا تفاعل الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد هنيدي، على هدف النجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الانجليزي، الذي أحرزه في شباك فريق مانشيستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد، بالدوري الإنجليزي.

ونشر هنيدي، صورة لـ صلاح بعد تسجيل الهدف، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "نجريج = 1 ، النرويج = 0".

وأعاد هنيدي، نشر نفس التعليق عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ليتصدر هنيدي التفاعل على "الفيسيوك"، محتلا المركز السادس عالميا في آخر 3 ساعات لأكثر البوستات العربية مشاهدة على فيسبوك.

وجاءت تعليقات الجمهور على تدوينته، كالتالي: "أبو مكة يكسب"، "لو انت من النرويج ابننا من نجريج"، "ولدنا"، "حلوة"، "أبو مكة وبس"، "الملك المصري".

ومن بين التعليقات الأخرى: "هالاند من النرويج.. صلاح من نجريج"، "هالاند ده طلع فشنك"، "نجريج بلد محمد صلاح"، "ملك البريميرليغ قد عاد"، "مقارنة لا تمت للواقع بأي صلة"، "شكله صلاح شاف همام في أمستردام قبل المباراة"، "فخر العرب"، "ده ابن مصر ضد الكسر.. فرعون العالم".

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد"، ضمن قمة الأسبوع الـ11 من منافسات بريميرليج.

المباراة شهدت إثارة كبيرة من جانب الفريقين إلا أن صلاح تمكن من تسجيل هدفًا ليكون بمثابة "قبلة الحياة" لفريقه، حيث جاء الهدف في الدقيقة (76).

ليفربول حقق انتصاره الثالث في الموسم الحالي، ليصل رصيد "الريدز" إلى 13 نقطة في المركز الثامن من تسع مباريات.

في المقابل توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني ليصبح الفارق مع آرسنال أربع نقاط، حيث فاز "الجانرز" على ليدز يونايتد بنتيجة (1-0).

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - جيمس ميلنر - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - تياجو ألكانتارا - فابينيو - هارفي إليوت - روبرتو فيرمينو - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون - مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان أكي - جواو كانسيلو - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - فيل فودين إيلكاي جوندوجان - إرلينج هالاند.

نجريح = 1

النرويج = 0 pic.twitter.com/O0RnfCHvS5