شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينال جائزة النجم العربى الأكثر جماهيرية من "موريكس دور" ويهديها لمنتقديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال النجم محمد رمضان جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرى من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان"، وقال محمد رمضان: "سعيد بوجودى في الموريكس دور من مهرجان عمره 22 عاما".

وأضاف محمد رمضان: "يا رب أكون عند حسن ظن الجمهور اللبناني، وأى نجم عشان يكون نجم كبير يجب أن تعتمده لبنان ووجودى مسؤولية كبيرة، وبهدى الجايزة لكل جمهورى ومحبينى وبهدى الجايزة لكل من ينتقدنى لأنهم مصدر شغفى وحماسى ولولاهم عمرى ما كنت ها بقى محمد رمضان ولا هحقق اللى أنا حققته ولهم دور كبير في هذه الجائزة".

وحضر من نجوم الفن، الفنان محمد رمضان، والفنانة منة شلبى التي ظهرت بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا باللون الفضى، وحضرت الفنانة التونسية لطيفة التى لفتت الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت جامبسوت جذاب، وحضر الطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة".

يذكر أن حفل "الموريكس دور" حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عاما، وذلك في لبنان، وهو مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة التي من بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث إن هناك جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.



النجم محمد رمضان