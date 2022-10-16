شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ملحم زين ورونزا وفريق مياس من "موريكس دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المطرب ملحم زين جائزة نجم الغناء اللبناني للعام، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ 22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان"، وكرم المهرجان أيضًا المطربة رونزا عن مسيرتها، كما كرم فريق مياس لما حققه من إنجازات.

وحضر من نجوم الفن، الفنان محمد رمضان، والفنانة منة شلبى التي ظهرت بإطلالة مميزة حيث ارتت فستان باللون الفضى، وحضرت الفنانة التونسية لطيفة التى لفتت الأنظار باطلالتها حيث ارتدت جامبسوت جذاب، وحضر الطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة".

يذكر أن حفل "الموريكس دور" حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عاماً، وذلك في لبنان، وهو مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة التي من بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث إن هناك جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.



ملحم زين



فريق مياس