شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية من "موريكس دور" عن "بطلوع الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت النجمة منة شلبي جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "بطلوع الروح"، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ 22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان"، وذهبت جائزة الإبداع في التمثيل للفنانة تقلا شمعون عن "عروس بيروت" و"الزيارة".

وحضر من نجوم الفن، الفنان محمد رمضان، والفنانة منة شلبى التي ظهرت بإطلالة مميزة حيث ارتت فستان باللون الفضى، وحضرت الفنانة التونسية لطيفة التى لفتت الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت جامبسوت جذاب، وحضر الطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة".

يذكر أن حفل "الموريكس دور" حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عامًا، وذلك في لبنان، وهو مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة التي من بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث إن هناك جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.



النجمة منة شلبى