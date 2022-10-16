شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحصد جائزة نجمة الغناء اللبنانية من "موريكس دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت النجمة كارول سماحة جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية عن أغنية فوضى، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان".

وحضر من نجوم الفن، الفنان محمد رمضان، والفنانة منة شلبى التي ظهرت بإطلالة مميزة حيث ارتت فستان باللون الفضى، وحضرت الفنانة التونسية لطيفة التى لفتت الأنظار باطلالتها حيث ارتدت جامبسوت جذاب، وحضر الطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة".

يذكر أن حفل "الموريكس دور" حقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عاماً، وذلك في لبنان، وهو مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة التي من بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث إن هناك جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.