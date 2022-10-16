شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يعلن عن تقديمه عملاً دراميًا فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم يحيى الفخرانى عن تحضيره عن مسلسله جديد، مع الكاتب عبد الرحيم كمال، من المقرر أن يعرض في رمضان 2024 بحسب قوله، حيث أكد الفخرانى أنه ينتظر انتهاء عبد الرحيم كمال من كتابة مسلسل "الحشاشين"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ليبدأ بعدها في كتابة مسلسل الفخرانى .

يذكر أن يحيي الفخرانى ترأس مهرجان القاهرة للدراما، والذى انطلقت نسخته الأولى الشهر الماضى، برعاية نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين، وكان على رأسهم أحمد السقا ويسرا وآخرون .

يشار إلى أن أخر أعمال يحيي الفخرانى مسلسل "نجيب زاهى زركش" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته كل من هالة فاخر، رامز أمير، كريم عفيفى،" أنوشكا، محمد محمود، وعدد كبير من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراد شادى الفخرانى .