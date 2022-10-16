شكرا لقرائتكم خبر عن ماجى بو غصن أفضل ممثلة لبنانية و"للموت 2" أحسن مسلسل لبنانى من "موريكس دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "broken keys" جائزة أفضل فيلم سينمائى، من حفل "موريكس دور" في دورته الـ 22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان"، وتسلم الجائزة المخرج جيمى كيروز، وكرم أيضًا الممثل اللبناني جبريال يمين على مسيرته الفنية، وذهبت جائزة أفضل ممثلة لبنانية إلى ماجى بو غصن عن مسلسل "للموت 2"، وذهبت جائزة أفضل مسلسل لبنانى أيضا لـ "للموت 2".

وحضر من نجوم الفن، الفنان محمد رمضان، والفنانة منة شلبى التي ظهرت بإطلالة مميزة حيث ارتت فستان باللون الفضى، وحضرت الفنانة التونسية لطيفة التى لفتت الأنظار باطلالتها حيث ارتدت جامبسوت جذاب، وحضر الطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة".

يذكر أن حفل "الموريكس دور" حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عامًا، وذلك في لبنان، وهو مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة التي من بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث إن هناك جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.







ماجى بو غصن



