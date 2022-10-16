شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة صفاء أبو السعود تشارك "أطفال العالم" بـ"فرحة مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية المناخ، شهدت مصر مساء أمس السبت افتتاح مهرجان "أطفال العالم" في دورته الثالثة، الذى أقيم على مسرح وزارة الشباب، بحضور ومشاركة 23 دولة حول العالم، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الافتتاح حضره الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، ولفيف من قيادات الوزارة، وكوكبة من سفراء الدول والفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

شمل الحفل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية والغنائية لفرق الدول المشاركة، وتفاعل الأطفال والحضور مع ظهور الفنانة صفاء أبو السعود، على المسرح وحرصها على مشاركة الأطفال باستعراضها الشهير والمحبب إلى الجميع "فرحة مصر" الذي ألهب حماس جمهور الحفل.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب في كلمته ترحيبا بالحضور، أن هذا الحدث بمثابة رسالة سلام، وأن مصر تفتح ذراعيها لكل دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد واحدًا من أهم المناسبات التي يتم تنفيذها لهذه المرحلة العمرية.

جدير بالذكر أن مهرجان أطفال العالم، يهدف إلى تقديم رسالة لرفع الوعي بالمتغيرات المناخية، ومشاركة الأطفال وتفاعلهم مع الاحداث العالمية، والتواصل الفكري بين أطفال العالم











