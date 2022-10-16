شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائيًا فى قطر يوم 28 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام، حفلا غنائيا يوم 28 أكتوبر الشهر الجارى، في قطر ومن المقرر أن تقدم أنغام باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.



أنغام

وكان النجم مدحت صالح، ضيف ثانى حلقة من برنامج أنغام و كان ضيف الحلقة الأولى النجم راغ علامة، و يعرض البرنامج يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة dmc.

كانت النجمة أنغام طرحت أحدث أغانيها على موقع "يوتيوب" التى تحمل اسم "عارفة قيمتى"، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

وطرحت أنغام فى شهر مايو الماضى، أغنية "لوحة باهتة" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".