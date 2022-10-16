شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد: سعيدة بدخولى السينما بـ"هاشتاج جوزنى".. أمير المصرى: صعب تضحك الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المؤتمر الصحفى الخاص لصناع فيلم "هاشتاج جوزنى"، منذ قليل للإعلان عن تفاصيل طرح الفيلم فى السينمات، ومن المقرر أن يكون العرض الخاص به يوم 1 نوفمبر المقبل.

وقالت الفنانة الشابة مايان السيد: "تحمست للفيلم جدًا بعد ما عرفت أن أمير المصرى هايكون فى الفيلم لأن أنا بحب أمير ودورى فى الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، وأجواء الفيلم كلها كانت لذيذة وضحك وآخر يوم تضايقت لانتهاء التصوير، والسينما هى اللى بتصنع الفنان والدراما مهمة لكن كان نفسى أشتغل فى السينما ومفيش حاجة أحسن إنى ادخل السينما بفيلم هاشتاج جوزنى وإن شاء الله يقدمنى للسينما بالشكل اللى أنا عوزاه".

كما قال الفنان أمير المصرى: "متحمس جدًا للفيلم وإنى بعمل فيلم كوميدى رومانسى والفيلم مش موجود فى السوق المصرى ومن السهل أن أخلى حد يعيط لكن من الصعب أن أخليه يضحك والفيلم بيضحك جدًا جدًا والفيلم فيه توليفه من الفنانين الجامدين وحابب اشتغل مع مايان من زمان".

وقال المخرج عصام نصار، خلال المؤتمر الصحفى:" محظوظين بكل فريق العمل والتعامل داخل اللوكشين مريح وبنشتغل الحاجة اللى بنحبها وكنا كلنا مبسوطين ومستريحين مع بعض وكل الكاست لذيذ وكنا مستمتعين سوا وعيلة مع بعض فى فترة التصوير والفيلم ينفع للعيلة كلها تشوفه وتستمتع وهى بتتفرج واسم الفيلم مفيد للنص وانه يكون بره الصندوق الاسم ومختلف فنيًا وفى اكتر من 3 أنواع من الموسيقى غناء أبو وأحمد سعد والمدفعجية".

فيلم "هاشتاج جوزنى" تدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى الممتزجة بعدد من الأغاني، وذلك من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث.

والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.