شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ومنة شلبى ولطيفة على السجادة الحمراء فى حفل "موريكس دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل فعاليّات حفل "موريكس دور" في دورته الـ 21، بعنوان "انهض يا لبنان"، حيث توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية وإجراء اللقاءات الصحفية.

وحضر من نجوم الفن، الفنان محمد رمضان، والفنانة منة شلبى التي ظهرت بإطلالة مميزة حيث ارتت فستانا باللون الفضى، وحضرت الفنانة التونسية لطيفة التى لفتت الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت جامبسوت جذاب، وحضر الطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة".

يذكر أن حفل "الموريكس دور" حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عامًا، وذلك في لبنان، وهو مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة التي من بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث إن هناك جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.



محمد رمضان



النجم محمد رمضان



منة شلبى



النجمة منة شلبى



الطفل محمد اسامة