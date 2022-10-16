شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة نقاش لـ هانى أبو أسعد فى تونس مع عرض فيلمه "صالون هدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور السينما التونسية فيلم "صالون هدى" يوم الأربعاء المقبل، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في دول عربية أخرى ومن المقرر أن يقام عقب عرض فيلم "صالون هدى" في سيني مدار قرطاج يوم الأربعاء المقبل جلسة نقاش مع مخرج العمل هاني أبو أسعد.

فيلم "صالون هدى" مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأساً على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

جوائز فيلم "صالون هدى"

الفيلم من تأليف وإخراج هاني أبو أسعد، وبطولة علي سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادي، وسبق أن شارك الفيلم في عدة مهرجانات عربية منها مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط بالمغرب وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، ومهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في لبنان وحصل فيه على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وافتتح مهرجان PalestineReel السينمائي في الإمارات ومهرجان ميتا السينمائي في دبي.

وفازت بطلة الفيلم ميساء عبد الهادي بجائزة أفضل ممثلة في جوائز النقاد للأفلام العربية بمهرجان البحر الأحمر، والتي يقدمها مركز السينما العربية.

وعالميًا، انطلق "صالون هدى" في دور عرض أميركية، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان ناشفيل السينمائي بأميركا ومهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا ومهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي بإسبانيا، مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، مهرجان أنا للسينما العربية المعاصرة في أمريكا، مهرجان الفيلم العربي بألمانيا.