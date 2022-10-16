شكرا لقرائتكم خبر عن ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوى تنفى زواجها من عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، خبر زواجها من مطرب المهرجانات عمر كمال، لافتة إلى أنها شائعة وتداولت كثيرًا خلال الأيام الماضية بكثرة ولا أساس لها من الصحة.

وقالت ندى الكامل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كل الأخبار اللى نزلت أنى بحضر بيت الزوجية أنا وعمر كمال شائعات لا أساس لها من الصحة أبدًا ولو اتجوزت هقول هو مش سر ومش هتجوز ومش بنتجوز".

وفى شهر ديسمبر الماضى، أعلنت ندى الكامل، طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوى، بعد زواج دام 4 سنوات وبعد قصة الحب الكبيرة ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة.

وكتبت ندى الكامل "من امرأة قلبها هلك وانطفئ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرًا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احترامًا لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس.. وأتمني لنفسي أن أكون أيضًا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقًا للحق.. لقد أعطاني ووهبني كل حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائمًا يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرًا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يومًا أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأضافت: "اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي".