تعاون مع هاني شاكر وراشد الماجد.. وفاة الشاعر عبدالله أبو راس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، الشاعر السعودي عبدالله أبو راس، ونعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام الشاعر الراحل.

وكتبت: "تتقدم روتانا ببالغ الحزن والأسى بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشاعر عبدالله أبو راس، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الشاعر عبدالله أبو راس يعتبر من أشهر الشعراء الذين كتبوا الأوبريت، وخلال مشواره الفني تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربي.

ومن أبرز النجوم الذين تغنوا بأشعار "أبو راس" هاني شاكر، راشد الماجد، رابح صقر، ماجد المهندس، نوال الكويتية، أحمد الهرمي، شذى حسون، نبيل شعيل، حسين الجسمي، وغيرهم.