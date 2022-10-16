بعد توجيه اتهامات بالفساد.. حقيقة استدعاء"المهن الموسيقية" لـ هاني شاكر (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، حقيقة استدعاء الفنان هاني شاكر من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل النقيب الحالي، بعد قرار الأخير بالتحقيق مع عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تورط أسمائهم في قضايا فساد.

وقال هندي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما تم تداوله من من أخبار حول استدعاء النقابة للنقيب السابق الأستاذ هاني شاكر، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وتداولت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبرا حول استدعاء نقابة المهن الموسيقية للفنان هاني شاكر.

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قرر في أول اجتماع جمعه بأعضاء نقابة المهن الموسيقية، مساء اليوم الأحد 16 أكتوبر، التحقيق مع عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تورط أسمائهم في قضايا فساد، حسب تعبيره.

وقال مصطفى: "نظرا لما مرت به النقابة العامة من سيطرة تامة وانحراف إداري واستخدام السلطة والنفوذ وكل أدوات الترهيب والتهديد، وما طال النقابة العامة من سمعة سيئة نالت من هيبتها يتلخص مجملها باتهامات بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ على يد عائلة أفسدت الحياة النقابية فسادا كاملا واضحا للكافة، وبناء على ما ثبت للمجلس بالأدلة والبراهين وتسجيلات الواتس أب لمعظم مطربي المهرجانات قررنا الآتي إحالة العضو.. عضو مجلس الإدارة للتحقيق".

واستكمل بيانه بطلب بعض الأسماء الأخرى للخضوع للتحقيق، وكذلك أصحاب ملفات بعينها لإطلاعه على آخر مستجدات الملف الذي يتولونه.

وعقد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أول اجتماع بعد توليه المنصب وفوزه بالانتخابات، في مقر النقابة بوسط البلد، بحضور الفنان حلمي عبدالباقي والفنان نادر أبو الليف، وعدد من أعضاء النقابة، وأعلن مجموعة من القرارات.

وقال مصطفى "أنا هقعد مع الجمعية العمومية للصبح مش همشي غير لما نتكلم، وأعلن تحياتي لوطني الحبيب مصر، ونقابتي العزيزة والجمعية العمومية للأعضاء، ولمجلس الإدارة"، مضيفا "محضر اجتماع مجلس نقابة الموسيقية رقم واحد، زيادة المعاشات بنسبة 10%، ابتداء من مطلع نوفمبر، بالإضافة إلى 10% زيادة استحقاق 1 يناير".

وشملت القرارات مطربي المهرجانات، معلنا "إيقاف تصاريح مؤدي المهرجانات، حتى يتم بحث الظاهرة والحفاظ على ريادة مصر الفنية والارتقاء بذوق مصر العام".