نسرين طافش تنشر صور قططها وتكشف عن اسمائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورًا لـ "قططها"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشفت نسرين عن أسماء القطط، وعلقت: "شمسي وقمري وغوتشي وفندي مصدر سعادة حقيقية بالنسبة إلى".

وأضافت: "القطط طاقة إيجابية في البيت ما بيحتاجوا منك مجهود لأنه نضاف وحتى حمام ما بيحتاجوا إلا للضرورة، بس بدهم أكل وحوض رمل وشوية حنية وبيعطوك ياه من حب وسعادة ما بنوصف".

وتابعت نسرين قائلة: "مو مصدقة كيف كبرو وأنو صار عمروهن 6 سنين".

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة نسرين طافش في مسلسل "جوقة عزيزة" خلال موسم رمضان 2022.

"جوقة عزيزة" شارك في بطولته النجوم: نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

تدور أحداث مسلسل "جوقة عزيزة" خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى عزيزة تجسد شخصيتها نسرين طافش ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.