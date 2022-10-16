فن ومشاهير

ياسمين عبد العزيز تنشر حديث نبوي وتعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز حديث نبوي عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وجاء في الحديث: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار".

وعلقت ياسمين قائلة: "اللهم احفظنا وثبت قلوبنا على دينك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عرض ضمن دراما رمضان 2021.

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد سرحان، دينا فؤاد، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، عايدة رياض، فتوح أحمد، هدى المفتي، أحمد عبدالله محمود، محمود عمرو ياسين.

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MO Nasa

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