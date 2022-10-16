نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ محمد صلاح بشأن مباراة مانشيستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن مباراة مانشيستر سيتي.

ونشر الحلفاوي، صورة لـ صلاح وإرلينج هالاند، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "ملكش دعوة يا أبو مكة بالواد الطويل ده.. إنت هجوم.. ده مسئولية فان دايك، كل واحد يشيل شيلته".

وأعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام ليفربول في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد" ضمن الأسبوع الـ11 من قمة بريميرليج.

ويسعى مانشستر سيتي لاستكمال الانتصارات المحلية بعد الفوز في آخر ثلاث جولات ضد وولفرهامبتون (3-0)، مانشستر يونايتد (6-3) وأخيرًا ضد ساوثامبتون (4-0).

واعتمد جوارديولا على هدافه إرلينج هالاند ليقود النرويجي هجوم السيتي في قمة ليفربول، حيث استطاع هالاند أن يسجل 15 هدفًا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي: حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان أكي - جواو كانسيلو. خط الوسط: كيفين دي بروين - رودري - بيرناردو سيلفا - فيل فودين - إيلكاي جوندوجان. خط الهجوم: إرلينج هالاند.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن آرسنال والذي يلعب ضد ليدز يونايتد ضمن مباريات نفس الجولة.

في المقابل، يحتل ليفربول المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط من 8 مباريات، حيث حقق "الريدز" الفوز مرتين فقط مقابل خسارتين وأربع تعادلات.