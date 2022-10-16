خالد الصاوي عن قصة اختفاءه: "عايش طوارئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان خالد الصاوي، حقيقة قصة اختفاءه عن الجمهور خلال الفترة الماضية.

وكتب الصاوي، عبر حسابه على "فيسبوك": "آسف جدا على اختفائي المؤقت والضروري، أنا بصور اللي بيتعرض بعد 3 أو 4 أيام، عايش طواريء، مقدرش أتعب أو أزور حد مريض من العائلة".

وتابع: "استلمت كل الورق المعروض عليا وشاكر جدا وهقرأ وأرد فور انتهاء تصوير المسلسل على الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر".

وأضاف: "أرجو تقدير ظروفي اللي بحمد ربنا عليها جدًا، لأن النجاح يحب التعب والأرق، ويا رب الكل يبقى ناجح ويا رب نفضل بنود بعض".

ويُعرض لـ خالد الصاوي، حاليا عبر قناة dmc، مسلسل "أعمل إيه" ويتكون من 45 حلقة.

المسلسل بطولة صابرين، خالد الصاوي، ندى بسيوني، دنيا المصري، نور إيهاب، محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسي، نهال عنبر، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، حمدي هيكل، مفيد عاشور، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد، وإنتاج شركة سينرجي.