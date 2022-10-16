بعد حذفها.. عودة أغاني محمد الشرنوبي على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن عودة جميع أغانيه على موقع "يوتيوب" بعد حذفها.

ونشر الشرنوبي مجموعة صورًا لـ أغانيه من يوتيوب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "الحمد لله رجوع كل الأغاني على منصة يوتيوب، بناءًا على حكم المحكمة النهائي الصادر لحالي".

وكانت إدارة موقع "يوتيوب" قامت بحذف أغنية "إيه اللذاذة دي" أغسطس الماضي بعد ساعات من طرحها.

إدارة يوتيوب كشفت أن حذف الأغنية تم بعد طلب شركة "إيرث برودكشن" المملوكة للمنتجة سارة الطباخ، بدعوى أنها صاحبة حقوق الطبع والنشر.

مصدر مقرب من الفنان محمد الشرنوبي في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، قال:"ما حدث كان متوقعا بحكم المواقف الأخيرة للمنتجة، وبالفعل نقوم بإرسال الحكم القضائي النهائي الصادر بأحقية الفنان محمد الشرنوبي في طرح أغانيه، والذي سبق وتم بموجبه إعادة طرح أغنية (قلبي ارتاح) بعد حذفها".

وأضاف المصدر:" بالتأكيد مع توضيح الموقف، من المقرر إعادة الأغنية مرة أخرى".

ومن ناحية أخرى الشرنوبي يشارك في بطولة مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" أمام النجم يحيى الفخراني، الفنان إياد نصار، الفنان شريف دسوقي، الفنانة كارمن سليمان، إنتاج كايرو شو، إخراج مجدي الهوراي، إشراف فني محمد هاني.