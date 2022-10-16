عمر كمال يكشف حقيقة عقد قرانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان عمر كمال، عبر حسابه الرسمي بموقعي فيسبوك وإنستجرام، حقيقة عقد قرانه، بعدما نشر صورة تجمعه بصديق له.

وكتب: " السلام عليكم، إمبارح شوفت صديقي الدكتور أسامة قابيل بعد شغله ونورني وكان قعدة جميلة، وأخدنا صور عادية بعد القعدة وكان لابس اللبس الأزهري الجميل لأنه بعد شغله".

وتابع: "الناس في لحظة ربطت ده إني كتبت كتابي وبحاجات شخصية في حياتي، مع إني كنت لابس شورت وكاب وقاعد في قعدة خاصة جدا مع ناس بحبها".

وأضاف: "ليه يا جماعة فيه ناس عندها إصرار تخليني أطلع كلام مش عاوز أقوله وتفتش ورايا، وليه الناس متراعيش إن كل واحد ليه أهل وأسرة بيعملهم مشاكل معاهم بكل كلمة غلط بتنزل".

واختتم حديثه قائلا: "أنا حتى يوم ماتجوز مش هدخل حياتي الشخصية في السوشيال ميديا إطلاقا، ياريت يا جماعة تسيبوني في حالي، وتراعوا ربنا في سيرة الناس، وفيه حاجات في مصر أهم 100 مرة مني ومن أخباري الشخصية".

وكانت شائعات قد انتشرت خلال الفترة الماضية تربط بين عمر كمال وندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، خاصة مع ظهورهما سويا في أكثر من مناسبة، ونشرها عدة صور تجمعمها.