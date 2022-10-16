المهن الموسيقية تقرر زيادة المعاشات 10% وتوقف تصاريح مطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية انتهاء أول اجتماع لنقابة المهن الموسيقية، بعد تولي الفنان مصطفى كامل منصب النقيب عقب فوزه في الانتخابات التي أجريت قبل أيام، وشهد حضور عدد من أعضاء النقابة ومجلس الإدارة، وبينهم الفنان حلمي عبدالباقي والفنان نادر أبو الليف.

وأعلن كامل خلال الاجتماع زيادة المعاشات بنسبة 10%، بداية من مطلع نوفمبر المُقبل، على أن تزيد المعاشات 10% أخرى ابتداء من شهر يناير المقبل.

وتابع كامل أنه من المقرر صرف بدل لأسرة عضو الجمعية العمومية في حالة وفاته بمجرد إعلام الجمعية بالخبر تليفونيا، ويقدر البدل بـ3 آلاف جنيه، وكما أعلن زيادة مبلغ العلاج الشهري إلى ٤٥٠ جنيه، وزيادة الحد المسموح به في الانفاق على العمليات الجراحية.

وأصدر كامل قرارا بإيقاف التصاريح الصادرة لمطربي المهرجانات مؤقتا لحين عمل اجتماع من أجل دراسة ملف مطربي المهرجانات بالكامل وبطريقة منظمة وذلك للحفاظ على قيمة مصر الفنية.