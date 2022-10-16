شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وبيومى فؤاد ينتهيان من تصوير "فوى فوى فوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة نيللى كريم برفقة النجم بيومى فؤاد من تصوير أحدث أفلامهما والذى يحمل عنوان "فوي فوي فوي" ومن إنتاج محمد حفظى، وإخراج عمر هلال فى أول تجربة له مع الإخراج السينمائى، وتدور أحداثه حول مسابقة كرة قدم للمكفوفين.

وتخوض نيللى كريم منافسات دراما رمضان المقبلة 2023، بمسلسل جديد من تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وتقدم نيللى من خلاله شخصية صعيدية لأول مرة.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت آخر أعمالها مسلسل "فاتن أمل حربى" من بطولة شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

كما تصور نيللى كريم حالياً فيلم "ع الزيرو" مع النجم محمد رمضان، وعدد من الفنانين، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل