عمر كمال ينفى خبر زواجه ويوضح حقيقة تواجده مع الداعية أسامة قابيل

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان عمر كمال، صورته برفقة الدكتور أسامة قابيل، وأوضح حقيقة الصورة والتي انتشرت على السوشيال ميديا مرفقة بخبر زواجه، حيث كتب كمال عبر حساباته الشخصية، قائلاً: "السلام عليكم.. امبارح شوفت صديقى الدكتور أسامة قابيل بعد شغله ونورنى وكان قعدة جميلة .. وأخدنا صور عادية بعد القعدة وكان لابس اللبس الأزهرى الجميل لأنه بعد شغله.. الناس في لحظة ربطت ده أنه كتبت كتابى وبحاجات شخصية في حياتى".

وأضاف عمر كمال: "مع أنى كنت لابس شورت وكاب وقاعد في قعدة خاصة جدًا مع ناس بحبها.. ليه يا جماعة فيه ناس عندها إصرار تخلينى اطلع كلام مش عاوز اقوله وتفتش ورايا.. وليه الناس متراعيش ان كل واحد ليه أهل وأسرة بيعملهم مشاكل معاهم بكل كلمة غلط بتنزل".

وتابع المطرب قائلا: "أنا حتى يوم ما أتجوز مش هدخل حياتى الشخصية في السوشيال ميديا إطلاقًا.. ياريت يا جماعة تسيبونى فب حالة وتراعوا ربنا في سيرة الناس وفيه حاجات ف مصر أهم 100 مرة منى ومن أخبارى الشخصية".

وانتشر في الساعات القليلة الماضية خبر زواج الفنان عمر كمال من ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بعد انتشار صور لهما سويا، لكن يبدو أن الخبر غير صحيح حسب ما نفي كما، وأوضح حقيقة تواجده مع أسامة قابيل.