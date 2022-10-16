شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليمان لـ"تليفزيون الخليج 365": السوشيال ميديا تهدر وقت وطاقة الفنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد سليمان ضيفًا على "تليفزيون الخليج 365" فى لقاء خاص مع الزميل عادل عبد الله وفى حواره الذى كان من داخل كواليس مسلسل "عودة البارون" قال سليمان إنه يجسد دورًا في هذا المسلسل له طابع خاص وجديد عليه لأول مرة يقدمه من خلال الدراما وعن تعاونه مع الفنان حسين فهمى بالمسلسل قال إنه يعتبره قدوة له في الفن والثقافة ويستفيد منه جدًا أما عن ابتعاده عن الإعلام والسوشيال ميديا قال إنه يحاول أن يستغل طاقته في العمل لذلك يبتعد عن السوشيال ميديا التي ستكون إهدار لطاقة الفنان.

كشف سليمان عن أنه يجسد شخصية استفيان روستى في مسلسل "الضاحك الباكى" مع الفنان عمرو عبد الجليل ويعتبر هذا الدور تحدى كبير بالنسبة له لكنه سعيد بالتعاون مع المخرج الكبير محمد فاضل والفنان عمرو عبد الجليل.

محمد سليمان وعادل عبد الله