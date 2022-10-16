شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين سلوى عثمان وهنا الزاهد على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة القديرة سلوى عثمان، بالنجمة هنا الزاهد بعد سؤالها عن رأيها فى هنا الزاهد عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، لترد قائلة: "أحب جدًا.. هنا شطورة وموهوبة ودمها زي العسل.. وانبسطنا جدًا في كواليس أيوب".

وأعادت هنا الزاهد نشر السؤال، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "حبيبة قلبي ده أنا اللي ليا الشرف اشتغل معاكي تاني يا أجمل واحدة".



هنا الزاهد و سلوى عثمان

وتصور هنا الزاهد أحداث مسلسلها الجديد "سيب وأنا وأسيب" المكون من 10 حلقات في العاصمة اللبنانية بيروت وذلك بعد فترة من التحضيرات واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، حيث يضم العمل إلى جانب هنا والسعدنى كلاً من محمود البزاوى، آية سماحة، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.

ويعرض لها الزاهد حالياً فيلم "بحبك" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد سمر محمد متولى وعدد آخر من الفنانين.

وانتهت هنا الزاهد الشهر الماضى من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "مستر إكس" الذى يجمعها بزوجها النجم أحمد فهمى ويشارك في بطولته أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.