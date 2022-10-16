شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصبحت جينيفر لورانس لا تهتم بنفسها بعد الإنجاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية جينيفر لورانس، بشكل غير رسمى عندما خرجت فى مدينة نيويورك، حيث ارتدت النجمة الفائزة بجائزة الأوسكار، البالغة من العمر 32 عامًا، سويت شيرت وبنطلون رياضي، يبدو أن النجمة لديها فرو حيوان عالق علي ملابسها، ما فرض تساؤل أنها أصبحت لا تهتم بمظهرها بعد إنجاب طفلها الأول.

وكانت قد تحدثت النجمة العالمية جينيفر لورانس، عن الجانب المظلم عندما حققت النجومية العالمية من خلال سلسلة The Hunger Games بعد عرض الفيلم فى عام 2012، حيث اعترفت بأنها شعرت بأنها "سلعة" وفقدت إحساسها بالسيطرة، وذلك حسبما قالت فى تصريحات خلال مهرجان لندن السينمائى.



جينينفر لورانس لا تهتم بملابسها



جينيفر لورانس

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا، وفقًا لمجلة Variety، "كنت أشعر بفقدان السيطرة على نفسى تمام"، وأدلت النجمة العالمية بهذه التصريحات لـ"فرانسين ستوك" خلال مقابلة على خشبة المسرح فى سلسلة حوارات الشاشة لمهرجان لندن السينمائى.

قالت لورانس: "أعتقد أننى فقدت الإحساس بالسيطرة بين طرح فيلم The Hunger Games حتى الفوز بجائزة الأوسكار عن فيلم Silver Lining Playbook لعام 2012، ومنذ ذلك الحين أصبحت سلعة شعرت أن كل قرار كان قرارًا جماعيًا كبيرًا ".

وأشار التقرير إلى أن جينيفر لورانس، حصلت مؤخرًا على فترة توقف طويلة عن الأفلام الروائية قبل أن تعود العام الماضى فى فيلم Don't Look Up، وتابعت جينيفر فى تصريحاتها "لقد تمكنت من استعادة السيطرة التى فقدتها، وعملية صنع الأفلام الآن تبدو شخصية بالنسبة لى للمرة الأولى منذ وقت طويل".

وعلى جانب آخر، عادت الممثلة العالمية جينيفر لورانس، لارتداء الكمامة من جديد خلال أحدث إطلالة لها، اثناء سيرها فى شوارع مدينة نيويورك، وذلك بعدما شوهدت الممثلة الحاصلة على جائزة أوسكار فى مسيرتها الفنية وهى ترتدى طاقم كاجوال، وتحرص على ارتداء الكمامة للمرة الأولى حسب تقرير الديلى ميل منذ فترة.

وسبق وظهرت جينيفر لورانس خلال الآونة السابقة بدون الكمامة فى أكثر من مناسبة منذ أنجبت مولودها الأول فى فبراير من العام الجارى 2022.

وكانت رصدت عدسات المصورين الثنائى جينيفر لورانس وكاميلا مورونى أثناء خروجهما فى مدينة نيويورك فى وقت سابق، وذلك فى أول ظهور لهما معاً للمرة الأولى بعد انفصال كاميلا عن ليوناردو دى كابريو.

وترتبط جينيفر لورانس بعلاقة صداقة وطيدة مع كاميلا على خلفية بطولة الأولى لفيلم واحد مع ليوناردو دى كابريو أثناء علاقته بكاميلا مما اكسبهما علاقة صداقة لم تنقطع على خلفية انفصال دى كابريو وكاميلا.