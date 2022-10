شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث ديبيكى تمثل عطلة الأميرة ديانا الأخيرة مع دودى الفايد قبل 6 أيام من وفاتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلي ميل، عن صور جديدة من كواليس المسلسل الدرامي الملكي الشهير The Crown، حيث ظهرت إليزابيث ديبيكي التي تقوم بدور الأميرة ديانا في صورة وهي واحدة من آخر الصور التي التقطت للأميرة الشهيرة قبل وفاتها.



وأعادت إليزابيث ديبيكي، إنشاء اللقطة الشهيرة للسلسلة السادسة والأخيرة من The Crown، وبدت الممثلة الأسترالية 32 عامًا، متطابقة مع الراحلة، حيث أعادت تمثيل عطلة ديانا الأخيرة مع صديقها دودي الفايد قبل 6 أيام من وفاتهما في 31 أغسطس 1997.

وكانت قد ارتدت الممثلة العالمية إليزابيث ديبيكى سترة مستوحاة من أزياء البحرية حيث تحولت مرة أخرى إلى هيئة الأميرة ديانا، من أجل تصوير مشاهد جديدة لـمسلسل Netflix الناجح The Crown، وتتمتع الممثلة الأسترالية، 32 عامًا، تشابهًا غريبًا مع الراحلة الملكية الأشهر عندما صورت مشاهد فى بالما دى مايوركا، بإسبانيا.

استنادًا إلى الزى يُعتقد أن المشاهد تصور الأميرة عند وصولها إلى مطار لواندا، فى أنجولا، مع بداية زيارتها للصليب الأحمر فى يناير 1997 للترويج عن جهود المبذولة لتخليص البلاد من الألغام الأرضية.

وأعادت إليزابيث تصميم واحدة من ملابس ديانا المريحة للزيارة، مرتدية سترة أنيقة باللون الأزرق الداكن مع الجينز والحذاء الرياض، وارتدت تيشيرت وإكسسواراتها بأقراط ذهبية كبيرة للمشهد الشهير.



وكانت الأميرة ديانا هناك للقيام بجولة فى أربعة مشاريع للصليب الأحمر فى البلاد، التى كانت فى منتصف فترة هادئة خلال الحرب الأهلية التى استمرت عقودًا، وبدأ الصراع عام 1975 مع استقلالها، ومرت بفترات من القتال، إلا أن الصراع انتهى أخيرًا فى عام 2002.

على جانب آخر، زعمت كاتبة السيرة الملكية، أنجيلا ليفين - فى وقت سابق - أن الأمير هارى قال بعض الأشياء السيئة بشأن الملكة كاميلا، وأن مسلسل The Crown كان "قاسيًا" فى تجسيد شخصيتها، وقالت المؤلفة الملكية تصريحاتها فى لقاء مع المذيعة كريستين لامبارد، للتحدث بصراحة عن الملكة كاميلا، بعد إصدار سيرتها الذاتية الجديدة "From Outcast to Future Queen Consort"، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



وقالت كريستين لامبارد: "أنجيلا، شعرت بأنك مضطرة لكتابة هذا الكتاب لأنك عرفتها وشعرت أنه قد تم تمثيلها بشكل خاطئ على مر السنين وأردت روايتك للأحداث"، فيما قالت أنجيلا: "نعم، هذا هو الحال فى الواقع، قررت أننى يجب أن أعيد التوازن إلى الأشياء، أحدهما كان The Crown، الذى كان قاسيًا حقًا لها، والآخر كان الأمير هارى، الذى قال عنها بعض الأشياء السيئة حقًا".