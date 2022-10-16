شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: زيادة معاشات الموسيقيين 10%.. و3 آلاف جنيه لأسرة المتوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل قرار المجلس بعد دراسة الحسابات لمدة 5 أيام زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءا من يناير 2023 مؤكدا أنه يحاول زيادتها أكثر.

كما أعلن مصطفى كامل أيضا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيها وبخصوص إجراء لعمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفا بدلا من 15 ألف جنيه، وأيضا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أي إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه، ومنح جميع أعضاء الجمعية العمومية هدية نقابية، وهي إعفاؤهم تماما من كافة الغرامات المترتبة عليهم من قبل ولمدة 5 سنوات.

وكان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع الماضي داخل نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة.

وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

كما حل ضيفاً على تليفزيون الخليج 365 بعد فوزه في الانتاخابات إذ قال خلال اللقاء تصريحات عديدة منها : "هناك شلة متحكمة في أمور النقابة وبتاكل الأخضر واليابس وبأمر الله مش هسيبهم.. أنا معنديش هزار".

وقال مصطفي كامل: "بخسر الدنيا بسبب صراحتي، ومش عايز أضايق ناس عزاز عليا وهاني شاكر قيمة كبيرة وصديق عمر".

وأكمل مصطفي كامل: "فى تهديدات وصلت للنقابات الفرعية بتقول لو منحت صوتك لمصطفي كامل هنشيل النقابة الفرعية بمجلسها وده عيب.. وصلنا لمرحلة سيئة إحنا مش في غابة ولازم الشئون القانونية بالنقابة تزكي العدل ومش كل السرقات ليها مستندات تبث الواقعة".