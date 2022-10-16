شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يحيل سكرتير النقابة ومحاميها للتحقيق: أفسدوا الحياة النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم، أنه ونظرًا لما مرت به النقابة العامة من انحراف إداري وما طال النقابة من سمعة سيئة فى وسائل الإعلام على يد عائلة أفسدت الحياة النقابية فسادًا كاملاً، وبناء على ما ثبت للمجلس بالأدلة قررنا إحالة العضو أحمد رمضان أحمد شعبان عضو مجلس الإدارة إلى التحقيق بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشاري مجلس الدولة.

ثانيًا تجميد عضويته فى المجلس وكذلك كسكرتير عام للنقابة وتولى أحمد محمد أبو المجد على أن تنتقل كل الصلاحيات إليه.

إحالة السيد سعد المتولى محامي النقابة للتحقيق وإيقافه عن العمل نظرًا لانحرافه عن مهام وظيفته كمحام للنقابة من المفترض أن يحمي القانون ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع لكنه تعمد ممارسة التهديد والترويع.

إيقاف هدى صالح عن العمل لما بدر منها لخدمة زوجها وصهرها دون النظر لمصالح النقابة.

وكان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع الماضي داخل نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة.

وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

كما حل ضيفاً على تليفزيون الخليج 365 بعد فوزه في الانتاخابات إذ قال خلال اللقاء تصريحات عديدة منها : "هناك شلة متحكمة في أمور النقابة وبتاكل الأخضر واليابس وبأمر الله مش هسيبهم.. أنا معنديش هزار".

وقال مصطفي كامل: "بخسر الدنيا بسبب صراحتي، ومش عايز أضايق ناس عزاز عليا وهاني شاكر قيمة كبيرة وصديق عمر".

وأكمل مصطفي كامل: "فى تهديدات وصلت للنقابات الفرعية بتقول لو منحت صوتك لمصطفي كامل هنشيل النقابة الفرعية بمجلسها وده عيب.. وصلنا لمرحلة سيئة إحنا مش في غابة ولازم الشئون القانونية بالنقابة تزكي العدل ومش كل السرقات ليها مستندات تبث الواقعة".